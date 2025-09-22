Ричмонд
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники на сайтах знакомств

Источник: Комсомольская правда

В МВД рассказали, как ведут себя мошенники на сайтах знакомств. По данным ведомства, аферисты чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, передает РИА Новости.

Злоумышленники пытаются как можно быстрее перейти к эмоциональному разговору и уже через несколько дней могут признаться в любви или глубокой привязанности.

«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории», — сказано в документах ведомства.

Кроме того, злоумышленники зачастую выдают себя за успешных бизнесменов, а после признаний в симпатии предлагают бесплатно обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла самостоятельно стать «криптомиллионером». МВД отмечает, что подобные проекты всегда оказываются мошенническими, а вложенные деньги просто исчезают без следа.

Как писал сайт KP.RU, стандартной тактикой мошенников является имитация планов встречи с созданием «непредвиденных обстоятельств». Именно под этим предлогом аферисты выманивают у жертв деньги.