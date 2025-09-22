В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники на сайтах знакомств

Кроме того, злоумышленники зачастую выдают себя за успешных бизнесменов, а после признаний в симпатии предлагают бесплатно обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла самостоятельно стать «криптомиллионером». МВД отмечает, что подобные проекты всегда оказываются мошенническими, а вложенные деньги просто исчезают без следа.