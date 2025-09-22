Оперативное совещание в правительстве Башкирии перенесли из-за отъезда Хабирова

В Башкирии оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой перенесли на другой день. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба главы региона.
«Оперативка», как правило, проходит каждый понедельник в 12:00, однако сегодня она не состоится. Это связано с отъездом руководителя Башкирии Радия Хабирова в командировку в Москву.
Как сообщает администрация главы Башкирии, оперативное совещание состоится завтра — 23 сентября.
