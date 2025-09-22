Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербурженка намерена через суд пересчитать пенсию за 10 лет

Женщине не засчитали стаж работы почти за год.

Источник: Комсомольская правда

65-летняя жительница Василеостровского района получила шанс на пересмотр пенсионных начислений за десятилетний период благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

— Проверка, инициированная по обращению женщины, выявила ошибку при назначении пенсии: в страховой стаж не были полностью включены сведения о работе главным бухгалтером с января по октябрь 2001 года, — отмечается в сообщении.

Прокурор Василеостровского района направил в суд исковое заявление к отделению Фонда пенсионного и социального страхования с требованием зачесть спорный период в трудовой стаж и произвести перерасчет страховой пенсии по старости с августа 2015 года.

В случае удовлетворения иска пенсионерке будет произведен перерасчет выплат за весь период с учетом недостающего стажа. Исковое заявление находится на рассмотрении суда.