В якутском селе Тулагино открыли филиал детской школы искусств

Этот филиал рассчитан на 150 мест. Там оборудованы просторные классы, два хореографических зала и кабинеты с современным инвентарем. В филиале работают отделения фортепиано, струнных, духовых и народных инструментов, а также живописи. Обучение проходит как по общеразвивающим, так и по предпрофессиональным программам.