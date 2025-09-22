В якутском селе Тулагино открыли филиал детской школы искусств

Филиал якутской детской школы искусств № 2 открыли в селе Тулагино в соответствии с задачами нацпроект «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
Этот филиал рассчитан на 150 мест. Там оборудованы просторные классы, два хореографических зала и кабинеты с современным инвентарем. В филиале работают отделения фортепиано, струнных, духовых и народных инструментов, а также живописи. Обучение проходит как по общеразвивающим, так и по предпрофессиональным программам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.