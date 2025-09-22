В Актанышском районе Татарстана высадили 6 тысяч молодых сосен

Учащиеся Актанышской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Хасана Заманова в Татарстане высадили 6 тысяч молодых сосен в ходе акции, проведенной по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Актанышского района.
Новые деревья высадили взамен вырубленных при прокладке линий электропередач. Помогали кадетам опытные наставники. Они поделились с ребятами знаниями и навыками.
«Эта акция стала не только значительным вкладом в восстановление леса и улучшение экологической обстановки родного края, но и ценным уроком трудового воспитания для будущих поколений. Кадеты получили практический опыт в сфере лесоводства и осознали важность бережного отношения к природе», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.