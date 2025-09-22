Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжёлая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — сказал он.