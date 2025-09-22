Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
«Поддержал», — сообщил собеседник агентства.
В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета.
Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета «без уважительной причины». Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней.