В Иркутске за неделю выросли цены на бензин

Каждый понедельник для автомобилистов из Иркутска начинается с проверки цен на табло АЗС. Вот и сегодня ситуация не изменилась. Ведь стоимость на топливо заметно увеличилась. По последним данным Иркутскстата, народная марка АИ-92 в среднем обойдется в среднем 62 рубля на литр.