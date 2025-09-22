В Иркутске за неделю выросли цены на бензин

Каждый понедельник для автомобилистов из Иркутска начинается с проверки цен на табло АЗС. Вот и сегодня ситуация не изменилась. Ведь стоимость на топливо заметно увеличилась. По последним данным Иркутскстата, народная марка АИ-92 в среднем обойдется в среднем 62 рубля на литр.
Тем, кто заливает АИ-95, придется заплатить на 4−5 рублей больше. В Иркутске за литр 95-го цена на табло варьируется от 66,51 до 67 рублей.
Бензин марки АИ-98 и выше обойдется автомобилистам примерно в 86,41 рубля. Важно помнить, что точную стоимость всегда можно узнать на табло АЗС, так как цифры могут незначительно меняться.
