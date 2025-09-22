Солнце будет пытаться сбить телесигналы в Крыму

Как пояснили специалисты, это явление называется осенней интерференцией. Заметные сбои в телевещании были частыми при аналоговом телевещании, цифровые технологии более устойчивы. Тем не менее, особое внимание на качество сигнала стоит обратить в эти временные рамки: с 10:52 до 12:42. Именно в этот период Солнце будет находиться на одной орбите со спутником связи. Сбой может произойти в виде «замерзания» или распада картинки до пикселей.