Почему раздел совместно нажитого имущества между супругами выгоднее осуществлять у нотариуса?

В нотариальной практике часто встречаются случаи, когда соглашение о разделе имущества нотариус объединяет с другим видом договора. Например, с соглашением об определении долей в недвижимом имуществе, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала или с последующим дарением или продажей доли в праве собственности на имущество, полученной в результате раздела. Нередко возникают ситуации, при которых раздел имущества в натуре произвести нельзя и имущество переходит в собственность одного из супругов, а у второго возникает право на получение компенсации в денежном выражении. Однако в договоре можно предусмотреть замену компенсации на предоставление другого личного имущества в качестве отступного. Например, передача квартиры, полученной по наследству или купленной до заключения брака на личные средства.