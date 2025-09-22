Почему раздел совместно нажитого имущества между супругами выгоднее осуществлять у нотариуса?

Как правило, раздел совместно нажитого имущества — один из самых сложных и эмоционально насыщенных этапов расторжения брака. Часто супруги не задумываются, что существуют альтернативы судебному процессу. Одной из таких альтернатив является раздел имущества через нотариуса. Этот способ не только удобен, но и выгоден, ведь позволяет решить многие вопросы мирно и оперативно.
Давайте рассмотрим, почему раздел имущества у нотариуса является более выгодным вариантом по сравнению с судебным разбирательством, а также как нотариус может помочь в сложных ситуациях, связанных с кредитными обязательствами супругов и заключением многокомпонентных договоров.
1. Быстрота оформления.
Одним из главных преимуществ раздела имущества у нотариуса является его быстрота. Судебный процесс может длиться несколько месяцев, а иногда и годы, если дело сложное. Нотариус же оформляет раздел имущества всего за несколько дней или недель, в зависимости от сложности соглашения, а также необходимости получения согласия третьих лиц на заключение соглашения.
Если супруги пришли к общему мнению, нотариус быстро составит необходимый документ, не тратя время на длительные разбирательства.
2. Снижение финансовых затрат.
Процесс раздела имущества через суд часто сопряжен с большими финансовыми затратами. Включая госпошлины, оплату услуг юристов, другие расходы, сумма может быть существенной. В отличие от этого, услуги нотариуса стоят значительно дешевле. Сумма нотариального тарифа за удостоверение соглашения о разделе имеет предельные границы, которые установлены действующим законодательством.
При обращении к нотариусу супруги не обращаются дополнительно к юристам, так как по всем возникающим вопросам в рамках раздела имущества их сопровождает нотариус, который разъяснит все правовые последствия, а также сделает необходимые запросы, самостоятельно составит проект соглашения и направит документы на регистрацию в регистрирующий орган.
3. Гибкость и индивидуальный подход.
Судебное разбирательство часто предполагает жесткие рамки и нормативы, в то время как нотариус может предложить более гибкий подход. Супруги могут договориться о наиболее удобных и выгодных условиях для себя, а нотариус составит соответствующий документ, который будет учитывать их пожелания. Нотариус, в отличие от суда, не выносит решение за стороны, а помогает оформить их взаимные договоренности, учитывая интересы каждого.
4. Конфиденциальность.
Судебный процесс часто становится публичным, и информация о ваших финансовых и личных делах может быть доступна третьим лицам. Раздел имущества через нотариуса является конфиденциальной процедурой, где вся информация является нотариальной тайной и остается внутри кабинета нотариуса. Это особенно важно для тех, кто не хочет, чтобы личные или финансовые подробности стали достоянием общественности.
5. Раздел кредитных обязательств с согласия банка.
Одним из ключевых моментов при разделении имущества является правильное оформление долговых обязательств, особенно если речь идет о совместно взятых кредитах. Когда супруги решают, кто будет нести ответственность за кредит, важно получить согласие кредитора (банка) на перераспределение долга или на вывод одного из супругов из числа заемщиков.
Это важно для того, чтобы избежать дополнительных юридических проблем в будущем, связанных с ответственностью за кредиты и займы.
Нотариус на консультации устанавливает истинные намерения сторон, составляет проект соглашения, предусматривающий все нюансы и индивидуальные особенности в каждой конкретной ситуации. Далее супруги представляют кредитору проект на согласование, получают письменное одобрение банка и после завершают всю процедуру раздела в нотариальной конторе при подписании и удостоверении соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество нотариус направляет самостоятельно в электронном виде, поэтому дополнительно обращаться в регистрирующие органы не нужно.
6. Возможность составления сложных договоров.
В нотариальной практике часто встречаются случаи, когда соглашение о разделе имущества нотариус объединяет с другим видом договора. Например, с соглашением об определении долей в недвижимом имуществе, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала или с последующим дарением или продажей доли в праве собственности на имущество, полученной в результате раздела. Нередко возникают ситуации, при которых раздел имущества в натуре произвести нельзя и имущество переходит в собственность одного из супругов, а у второго возникает право на получение компенсации в денежном выражении. Однако в договоре можно предусмотреть замену компенсации на предоставление другого личного имущества в качестве отступного. Например, передача квартиры, полученной по наследству или купленной до заключения брака на личные средства.
Это позволяет точно и верно оформить документ, соответствующий действительной воле сторон. Нотариус, как высококвалифицированный юрист, окажет помощь в составлении сложного договора, включающего несколько сделок.
Такой документ будет юридически правильным и гарантирует, что сделка будет соответствовать законодательству и интересам всех участников.
7. Консультации по сложным вопросам.
Нотариус, в отличие от суда, предоставляет возможность консультации по любым юридическим вопросам, связанным с разделом имущества. Если супруги не уверены в том, как правильно разделить имущество или оформить сделку, нотариус может дать рекомендации по оптимальному варианту, который будет соответствовать их интересам. Это позволяет избежать ошибок и юридических последствий в будущем.
8. Меньше стресса и конфликтов.
Процесс раздела имущества в суде часто сопровождается эмоциональными перегрузками и длительными спорами, что может быть стрессом для обеих сторон. Раздел имущества у нотариуса, напротив, способствует снижению напряженности, так как процесс проходит без лишних конфликтов и с максимальным уважением к желаниям обеих сторон. Это особенно важно для тех, кто хочет сохранить нормальные отношения после расторжения брака.
9. Исполнение обязательств по соглашению.
Стороны могут предусмотреть в соглашении внесудебный порядок взыскания задолженности, возникающей в результате раздела имущества. Если одна из сторон не выполняет условия соглашения, нотариус по заявлению второй стороны совершает исполнительную надпись. Получив исполнительную надпись, заявитель далее может обратиться напрямую к судебным приставам за исполнением, минуя суд, что значительно упрощает процедуру. Таким образом, включение в документ вышеуказанных положений гарантирует, что соглашение будет исполнено, независимо от добросовестности одной из сторон.
Заключение.
Раздел совместно нажитого имущества через нотариуса — это удобный, быстрый и выгодный способ решения этого непростого вопроса. Он позволяет избежать долгих судебных тяжб, значительно сократить финансовые и эмоциональные затраты и найти решение, которое будет подходить обеим сторонам. Нотариус помогает не только оформить раздел имущества, но и учесть все нюансы, такие как раздел кредитных обязательств или создание сложного многоуровневого договора, включая элементы дарения, купли-продажи и отступного.
Если вы хотите избежать конфликтов, быстрого завершения процесса и минимизации финансовых затрат, раздел имущества у нотариуса — это оптимальное решение.
София Матес, помощник нотариуса города Омска.