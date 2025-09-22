Ричмонд
Жену вице-губернатора Свердловской области обвиняют в мошенничестве

Супругу вице-губернатора Ирину Чемезову отправили под домашний арест.

Супругу вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину Чемезову отправили под домашний арест до 1 ноября 2025 года. Ей предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Меру пресечения Чемезовой избрал 18 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщили в Свердловском областном суде.

Сегодня, 22 сентября, в Ленинском районном суде приступили к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о национализации акционерного общества «Облкоммунэнерго». Фигуранты дела — олигархи Артем Бикова и Алексей Бобров. Ответчиком проходит вице-губернатор Олег Чемезов, а его супруга Ирина проходит по делу как третье лицо.

По статье о мошенничестве председателю регионального отделения Союза женщин Ирине Чемезовой грозит до 10 лет лишения свободы.