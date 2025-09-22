Жену вице-губернатора Свердловской области обвиняют в мошенничестве

Супругу вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину Чемезову отправили под домашний арест до 1 ноября 2025 года. Ей предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.