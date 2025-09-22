ВСУ начали применять в боях под Покровском напечатанные на 3D-принтере мины

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать самодельные взрывные устройства (СВУ), включая мины, напечатанные на 3D-принтере. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал перешедший на сторону ВС России бывший боец ВСУ с позывным Прометей, служащий добровольцем в батальоне имени Максима Кривоноса.
Боец уточнил, что такие снаряды ВСУ применяются в боях под Покровском.
«Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции», — поделился военнослужащий.
По словам Прометея, недавно российские военные нашли мину, замаскированную под камень.
Ранее командир группы разминирования с позывным Вожатый рассказал, что в Запорожской области ВСУ минируют бутылки с водой.
Напомним, в курской Судже украинские боевики разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.