ВСУ начали применять в боях под Покровском напечатанные на 3D-принтере мины

Украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства.

Источник: Аргументы и факты

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать самодельные взрывные устройства (СВУ), включая мины, напечатанные на 3D-принтере. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал перешедший на сторону ВС России бывший боец ВСУ с позывным Прометей, служащий добровольцем в батальоне имени Максима Кривоноса.

Боец уточнил, что такие снаряды ВСУ применяются в боях под Покровском.

«Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции», — поделился военнослужащий.

По словам Прометея, недавно российские военные нашли мину, замаскированную под камень.

Ранее командир группы разминирования с позывным Вожатый рассказал, что в Запорожской области ВСУ минируют бутылки с водой.

Напомним, в курской Судже украинские боевики разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.