ВСУ начали применять в боях под Покровском напечатанные на 3D-принтере мины

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать самодельные взрывные устройства (СВУ), включая мины, напечатанные на 3D-принтере. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал перешедший на сторону ВС России бывший боец ВСУ с позывным Прометей, служащий добровольцем в батальоне имени Максима Кривоноса.