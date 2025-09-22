Власти Новосибирской области пересмотрят свою работу после обрушения школы в Татарске

Кроме того, губернатор распорядился при необходимости организовать дополнительные обследования зданий и на основании полученных данных скорректировать трехлетние планы строительства и ремонтов. Поручение о проведении комплексной проверки касается и других объектов с массовым пребыванием граждан. Еще одним приоритетным направлением стало ускорение строительства новой школы на 550 мест в Татарске. Работы ведутся с 2021 года, однако после инцидента губернатор поручил региональному министерству строительства принять все необходимые меры для завершения объекта к 1 сентября следующего учебного года.