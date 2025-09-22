Суд заставил омичку демонтировать кондиционер, установленный на общем балконе

Омские приставы добились демонтажа кондиционера, незаконно установленного на общедомовом имуществе жилого дома на улице 4-я Заречная. Хозяйка одной из квартир обратилась в суд с жалобой на соседку, разместившей климатическое оборудование на балконной плите, сфальсифицировав протокол собрания собственников. Новость сообщили 22 сентября в ГУФССП региона.