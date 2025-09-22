Ричмонд
Суд заставил омичку демонтировать кондиционер, установленный на общем балконе

Жительницу многоквартирника обязали восстановить поврежденную балконную плиту за свой счет.

Источник: Комсомольская правда

Омские приставы добились демонтажа кондиционера, незаконно установленного на общедомовом имуществе жилого дома на улице 4-я Заречная. Хозяйка одной из квартир обратилась в суд с жалобой на соседку, разместившей климатическое оборудование на балконной плите, сфальсифицировав протокол собрания собственников. Новость сообщили 22 сентября в ГУФССП региона.

Специалисты установили, что ответчица получила подписи жильцов без надлежащего оформления документов, не сообщая людям своих истинных намерений. В результате установки кондиционера оказалась повреждена плита балкона между третьим и четвертым этажами здания. Суд обязал владелицу оборудования убрать конструкцию и восстановить целостность конструкции за свой счет.

После предупреждения приставов о возможном исполнительском сборе в размере пяти тысяч рублей женщина выполнила работы по демонтажу и восстановила поврежденную плиту.

