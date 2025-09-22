Ушел из жизни известный ученый и профессор ННГУ Александр Горбань

Ушел из жизни всемирно известный ученый в области искусственного интеллекта, профессор ННГУ Александр Горбань. Об этом сообщила пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.
Как отмечается, Александр Горбань работал в ННГУ более 50 лет. Он работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных ННГУ. Алекандр Николаевич руководил в ключевых проектах университета в сфере искусственного интеллекта.
