Ушел из жизни известный ученый и профессор ННГУ Александр Горбань

Как отмечается, Александр Горбань работал в ННГУ более 50 лет. Он работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных ННГУ. Алекандр Николаевич руководил в ключевых проектах университета в сфере искусственного интеллекта.