Ушел из жизни известный ученый и профессор ННГУ Александр Горбань

Ему было 73 года.

Источник: пресс-служба ННГУ

Ушел из жизни всемирно известный ученый в области искусственного интеллекта, профессор ННГУ Александр Горбань. Об этом сообщила пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

Как отмечается, Александр Горбань работал в ННГУ более 50 лет. Он работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных ННГУ. Алекандр Николаевич руководил в ключевых проектах университета в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде ушел из жизни бывший декан Приволжского исследовательского медицинского университета Аркадий Леонов.