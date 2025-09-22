Медведь столкнул туриста в ущелье: он снял последние мгновения своей жизни на телефон

Мужчины пытались отпугнуть зверя перцовым спреем, а собака лаяла, чтобы прогнать хищника. Однако спрей у Ставрианидиса закончился, и медведь набросился на него. В результате турист упал в ущелье. Перед смертью он успел записать последние минуты своей жизни на телефон.