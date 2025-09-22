Ричмонд
Медведь столкнул туриста в ущелье: он снял последние мгновения своей жизни на телефон

DM: в Греции турист столкнулся в лесу с медведем и снял на видео свою гибель.

Источник: Комсомольская правда

В Греции мужчина по имени Христос Ставрианидис погиб после нападения медведя, который столкнул его в ущелье. Видео трагедии опубликовало британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел летом, 8 июня. Христос Ставрианидис вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой отправились в лес, чтобы осмотреть обломки самолета. По словам Киороглу, в какой-то момент Ставрианидис отошел от группы и столкнулся с крупным медведем.

Мужчины пытались отпугнуть зверя перцовым спреем, а собака лаяла, чтобы прогнать хищника. Однако спрей у Ставрианидиса закончился, и медведь набросился на него. В результате турист упал в ущелье. Перед смертью он успел записать последние минуты своей жизни на телефон.

Киороглу сообщил, что сначала не понял, что произошло с другом. Он укрылся среди деревьев, а когда медведь ушел, начал звать Ставрианидиса. Не услышав ответа, мужчина вызвал спасателей.

Ранее в Якутии бурый медведь напал на человека. В результате нападения животного мужчина не выжил. Жителей региона призвали быть осторожными и постараться избегать походов в лес без необходимости.