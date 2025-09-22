ИД Cond Nast подал заявку в Роспатент на регистрацию знака Vogue

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Vogue была подана 18 сентября 2025 года из Франции. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг, среди которых указаны приложения, журналы, печатная продукция, фотографии и реклама.