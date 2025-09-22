ИД Cond Nast подал заявку в Роспатент на регистрацию знака Vogue

Издательский дом Cond Nast подал заявку в Роспатент на регистрацию знака Vogue.
Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Vogue была подана 18 сентября 2025 года из Франции. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг, среди которых указаны приложения, журналы, печатная продукция, фотографии и реклама.
5 сентября 2025 года компания Advance Magazine Publishers, владеющая издательским домом Cond Nast, обратилась в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. 10 сентября также появилась заявка на регистрацию бренда GQ.
Cond Nast, издававший журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года объявил о прекращении деятельности на территории России.
