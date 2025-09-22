В аэропорту Иркутска появился новый перронный тягач

В аэропорту Иркутска появился современный перронный тягач. Он увеличит эффективность и безопасность наземного обслуживания самолетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, тягач может буксировать воздушные суда массой до 320 тонн.