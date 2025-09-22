Ричмонд
В аэропорту Иркутска появился новый перронный тягач

Он может буксировать воздушные суда массой до 320 тонн.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска появился современный перронный тягач. Он увеличит эффективность и безопасность наземного обслуживания самолетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, тягач может буксировать воздушные суда массой до 320 тонн.

— Пополнение парка спецтехники новым тягачом — это часть работы аэропорта по его модернизации и обновлению, — прокомментировал заместитель начальника службы автомобильного транспорта аэропорта Иван Кирпиченко.

При производстве тягача использовали китайские мощности и комплектующие от ведущих мировых компаний.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулунском районе до конца года начнется строительство путепровода.