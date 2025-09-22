В библиотеке Бугурусланского района Оренбуржья открыли VR-площадку

Интерактивную молодежную площадку виртуальной реальности «Атмосфера» открыли в центральной библиотеке Бугурусланского района Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
В учреждении есть VR-шлемы, оснащенные встроенными наушниками. Надев их, посетители библиотеки смогут увидеть различные достопримечательности со всего мира, изучить историю, отправиться в прошлое и даже попробовать себя в новой профессии.
«Наша “Атмосфера” — это не просто интерактивная площадка. Это результат кропотливой работы, крутых идей и невероятной поддержки! Я уверена, современное пространство станет еще одной точкой притяжения для молодежи, интересующейся новыми технологиями и саморазвитием», — поделилась директор библиотеки Елена Финогеева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.