В аэропорту Сочи прокомментировали обстановку после ночного сбоя в работе

Все ушедшие на запасные аэродромы самолеты, кроме рейса U6−2662 из Махачкалы, прилетели в аэропорт Сочи. Их обслужат в порядке очередности и отправят в пункты назначения. Об этом сообщили в воздушной гавани курорта после ночного сбоя в работе, когда действовала угроза атаки БПЛА.
Сейчас аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию. Согласно данным онлайн-табло, на вылет и прилет задерживаются около 50 рейсов.
В самом терминале обстановка спокойная. Сотни пассажиров провели ночь буквально на полу. Им выдали спальные коврики, пишут очевидцы в соцсетях.
В аэропорту напомнили о местонахождении фонтанчиков с питьевой водой, бесплатной комнате матери и ребенка, кафе и магазине.
«В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «Югополис» сообщал, что минувшей ночью над регионами России сбили 114 беспилотников. По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем уничтожили 25 дронов, еще два — над Черным морем. Последствия прилета беспилотников зафиксировали в нескольких муниципалитетах. Обломки сбитых БПЛА упали на частные дома и тяговую электроподстанцию.