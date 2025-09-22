Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи прокомментировали обстановку после ночного сбоя в работе

Ушедшие на запасные аэродромы самолеты прибыли в пункт назначения.

Источник: соцсети

Все ушедшие на запасные аэродромы самолеты, кроме рейса U6−2662 из Махачкалы, прилетели в аэропорт Сочи. Их обслужат в порядке очередности и отправят в пункты назначения. Об этом сообщили в воздушной гавани курорта после ночного сбоя в работе, когда действовала угроза атаки БПЛА.

Сейчас аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию. Согласно данным онлайн-табло, на вылет и прилет задерживаются около 50 рейсов.

В самом терминале обстановка спокойная. Сотни пассажиров провели ночь буквально на полу. Им выдали спальные коврики, пишут очевидцы в соцсетях.

В аэропорту напомнили о местонахождении фонтанчиков с питьевой водой, бесплатной комнате матери и ребенка, кафе и магазине.

«В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Югополис» сообщал, что минувшей ночью над регионами России сбили 114 беспилотников. По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем уничтожили 25 дронов, еще два — над Черным морем. Последствия прилета беспилотников зафиксировали в нескольких муниципалитетах. Обломки сбитых БПЛА упали на частные дома и тяговую электроподстанцию.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше