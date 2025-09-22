Вдова Чарли Кирка заявила, что простила его убийцу

Вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка, Эрика, заявила во время поминальной службы в Глендейле, штат Аризона, что прощает предполагаемого убийцу ее мужа, передает The Sun.
«Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил бы Христос. И так поступил бы Чарли. Ответом на ненависть не может быть ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, — это любовь, только любовь», — заявила Эрика.
Уточняется, что во время своей речи она постоянно плакала.
На панихиду по Кирку собрались 100 тыс. человек, в том числе на ней присутствовал президент США Дональд Трамп, он следил за происходящим из отдельной ложи.
Напомним, Кирка убили 10 сентября, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве выдвинули 22-летнему Джеймсу Робинсону.
Ранее следствию стало известно, что Робинсон называл себя в онлайн-играх «Трамп».