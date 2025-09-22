Ричмонд
Вдова Чарли Кирка заявила, что простила его убийцу

На поминальную службу по Чарли Кирку собрались 100 тыс. человек.

Вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка, Эрика, заявила во время поминальной службы в Глендейле, штат Аризона, что прощает предполагаемого убийцу ее мужа, передает The Sun.

«Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил бы Христос. И так поступил бы Чарли. Ответом на ненависть не может быть ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, — это любовь, только любовь», — заявила Эрика.

Уточняется, что во время своей речи она постоянно плакала.

На панихиду по Кирку собрались 100 тыс. человек, в том числе на ней присутствовал президент США Дональд Трамп, он следил за происходящим из отдельной ложи.

Напомним, Кирка убили 10 сентября, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве выдвинули 22-летнему Джеймсу Робинсону.

Ранее следствию стало известно, что Робинсон называл себя в онлайн-играх «Трамп».

