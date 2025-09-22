Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» пройдет в Хабаровске

Традиционный фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» пройдет 4−5 октября на площади имени Ленина в Хабаровске при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям краевого правительства.
Во время мероприятия на главной сцене города выступят творческие коллективы региона. Центральным событием станет масштабная ярмарка краевых мастеров и предпринимателей. Они представят уникальные изделия ручной работы, сувениры и другие товары.
«Проведение фестиваля под лозунгом “Край победителей!” приобретает особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Этот слоган многогранен: мы отдаем дань памяти героям прошлого, гордимся современными достижениями и трудовыми победами нашего края и с уверенностью смотрим в будущее, полные сил для новых свершений», — отметили в Министерстве культуры Хабаровского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.