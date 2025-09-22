В городе Верещагино Пермского края отремонтировали путепровод

Сооружение находится на улице Депутатской. Его длина составляет 115,4 метра. По путепроводу ежедневно жители ездят из одной части города в другую. Конструкция позволяет им добираться до школ, детских садов, поликлиник, МФЦ и мест работы. По путепроводу также курсирует общественный транспорт. Помимо этого, по нему можно доехать до региональной трассы Очёр — Верещагино — Сива.