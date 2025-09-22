Ричмонд
В городе Верещагино Пермского края отремонтировали путепровод

Там также уложили тротуары и провели освещение.

Путепровод отремонтировали в городе Верещагино по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Сооружение находится на улице Депутатской. Его длина составляет 115,4 метра. По путепроводу ежедневно жители ездят из одной части города в другую. Конструкция позволяет им добираться до школ, детских садов, поликлиник, МФЦ и мест работы. По путепроводу также курсирует общественный транспорт. Помимо этого, по нему можно доехать до региональной трассы Очёр — Верещагино — Сива.

Во время работ специалисты заменили крайние пролеты путепровода, смонтировали балки и забетонировали их. На проезжей части обновили асфальт. Кроме того, с обеих сторон путепровода уложили тротуары и смонтировали освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.