Крокодил убил 12-летнего мальчика, достав его из лодки во время рыбалки

Украинского радиоведущего Романа Бутчаски, который жил и работал в Австралии, в возрасте 76 лет съел крокодил. Об этом стало известно спустя два года после его исчезновения. В полиции отметили, что мужчина был опытным рыбаком и хорошо знал север Квинсленда, но район реки ему был незнаком. Отсутствие каких-либо следов заставило коронера предположить, что мужчина мог погибнуть от нападения крокодила.