Россиянам рассказали, на какие товары вырастет цена с октября: под ударом сразу несколько категорий

Россиянам рассказали, на какие товары вырастет цена с октября 2025 года. Отмечается, что под ударом оказались несколько категорий продуктов, без которых сложно обойтись. Об этом пишет издание «Газета.RU» со слов кандидата экономических наук, преподавателя ИМЭС Залины Казовой.
«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15−20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12−15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат», — рассказала экономист в интервью изданию.
Кроме того, Казова отметила, что яйца могут тоже подорожать из-за увеличения цены на зерновые корма. Но рост цены составит не больше 5%, что в пределах нормы скачков стоимости продукции в разные сезоны.
