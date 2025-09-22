Ричмонд
Россиянам рассказали, на какие товары вырастет цена с октября: под ударом сразу несколько категорий

Экономист Казова: товары первой необходимости вырастут в цене до 12% к октябрю.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, на какие товары вырастет цена с октября 2025 года. Отмечается, что под ударом оказались несколько категорий продуктов, без которых сложно обойтись. Об этом пишет издание «Газета.RU» со слов кандидата экономических наук, преподавателя ИМЭС Залины Казовой.

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15−20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12−15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат», — рассказала экономист в интервью изданию.

Кроме того, Казова отметила, что яйца могут тоже подорожать из-за увеличения цены на зерновые корма. Но рост цены составит не больше 5%, что в пределах нормы скачков стоимости продукции в разные сезоны.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне стали реже употреблять молочную продукцию. Оказалось, что это во многом связано с ростом цен на молоко.