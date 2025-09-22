Мэр Воронежа на две недели ушел в отпуск

Также Петрин поблагодарил коллег и участников мероприятий за организацию Дня города, который воронежцы отпраздновали в минувшие выходные. В торжествах в центре только по официальным подсчетам приняли участие порядка пятидесяти пяти тысяч воронежцев. Основные события прошли на трех площадках — площади Ленина, проспекте Революции и на Петровской набережной. Всего было организовано свыше ста событий, среди которых многочисленные концерты, выставки, мастер-классы, театральные перформансы и шоу, впервые в городе прошла арт-регата.