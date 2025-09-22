Ричмонд
Мэр Воронежа на две недели ушел в отпуск

Сергей Петрин ушел в отпуск на две недели с сегодняшнего дня. Об этом градоначальник утром в понедельник, 22 сентября, сообщил в своем telegram-канале.

По словам мэра, отдых он традиционно проведет с семьей, а еще — поедет на рыбалку.

«После выхода из отпуска приступим к обсуждению бюджета будущего года, проведем встречи с депутатами городской Думы», — добавил глава города.

Также Петрин поблагодарил коллег и участников мероприятий за организацию Дня города, который воронежцы отпраздновали в минувшие выходные. В торжествах в центре только по официальным подсчетам приняли участие порядка пятидесяти пяти тысяч воронежцев. Основные события прошли на трех площадках — площади Ленина, проспекте Революции и на Петровской набережной. Всего было организовано свыше ста событий, среди которых многочисленные концерты, выставки, мастер-классы, театральные перформансы и шоу, впервые в городе прошла арт-регата.