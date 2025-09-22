В МВД предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников»

Используя собранные данные, мошенники воссоздают правдоподобный образ жертвы, что позволяет им от ее имени обращаться к друзьям и родственникам, распространять ложную информацию или компрометирующие материалы, а также использовать репутацию жертвы для проведения финансовых операций или социальной инженерии.