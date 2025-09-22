В МВД предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников»

В МВД РФ предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников».
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказали, что ежедневные действия в интернете — публикация постов, загрузка фотографий и онлайн-общение — формируют подробный цифровой след, который может стать основой для создания «цифрового двойника», используемого в мошеннических схемах.
Часто источниками информации выступают как открытые профили в соцсетях, так и утечки данных крупных компаний, фишинговые атаки или публичные базы.
Используя собранные данные, мошенники воссоздают правдоподобный образ жертвы, что позволяет им от ее имени обращаться к друзьям и родственникам, распространять ложную информацию или компрометирующие материалы, а также использовать репутацию жертвы для проведения финансовых операций или социальной инженерии.
Чтобы избежать подобного, следует ограничивать объем личной информации в открытом доступе, регулярно проводить аудит настроек приватности в соцсетях, использовать двухфакторную аутентификацию для всех значимых сервисов и критически оценивать поступающие сообщения с необычными просьбами.
Ранее сообщалось, что мошенники могут получить личные данные пользователя всего после одного заказа пиццы.