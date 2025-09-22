Белый дом хочет продолжить дело Чарли Кирка: на роль лидера консерваторов нашли подходящего человека

Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать популярность вице-президента Джей Ди Вэнса для работы с молодежью, чтобы сохранить влияние консервативной организации Turning Point USA (TPUSA) после убийства ее основателя Чарли Кирка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Смерть Кирка оставила организацию без лидера, пояснили два источника. Кирк основал TPUSA, продвигал христианские ценности, выступал перед студентами и вел активную деятельность в соцсетях. Белый дом видит в Вэнсе, благодаря его молодости, опыту и умению работать с цифровыми платформами, подходящего человека для общения с зумерами, отметил один из источников. Вэнс, выросший в бедной семье, служивший в морской пехоте и учившийся в Йеле, может говорить с молодежью на их языке.
Источник сообщил, что Белый дом обсуждает привлечение Вэнса к работе с молодыми избирателями, чтобы укрепить позиции консерваторов. Речь может идти о туре по колледжам в этом году, но решение пока не принято.
Помощник Кирка Эндрю Колвет, сказал, что не знает о таких планах, но считает Вэнса подходящей фигурой. По его словам, Вэнс был близким другом Кирка. Члены TPUSA и республиканских молодежных групп поддерживают усиление роли Вэнса, сообщили опрошенные Reuters.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Чарли Кирк стал жертвой «тех, кто презирает добродетели современной цивилизации». Он отметил, что убийство Кирка — удар для всех, кто придерживается подобных ценностей.