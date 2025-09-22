Белый дом хочет продолжить дело Чарли Кирка: на роль лидера консерваторов нашли подходящего человека

Смерть Кирка оставила организацию без лидера, пояснили два источника. Кирк основал TPUSA, продвигал христианские ценности, выступал перед студентами и вел активную деятельность в соцсетях. Белый дом видит в Вэнсе, благодаря его молодости, опыту и умению работать с цифровыми платформами, подходящего человека для общения с зумерами, отметил один из источников. Вэнс, выросший в бедной семье, служивший в морской пехоте и учившийся в Йеле, может говорить с молодежью на их языке.