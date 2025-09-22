Дмитрий Алексеев: на Дальнем Востоке лишь два хороших для жизни места

Бизнесмен акцентирует внимание на том, что Дальний Восток — огромный и разнообразный регион, где большинство городов, таких как Магадан, Чита или Комсомольск-на-Амуре, характеризуются суровым климатом. Среднегодовые температуры там колеблются от −2 до чуть выше 0, что создаёт серьёзные трудности для постоянного проживания. Состояние инфраструктуры, например, в Комсомольске-на-Амуре, где аэропорт не функционирует должным образом, усугубляет отток населения: с 1998 года город потерял примерно четверть жителей, а Магадан и Петропавловск-Камчатский — по 40%. Поэтому такие территории ДВ Алексеев предлагает рассматривать как места работы с применением вахтового метода, а не для постоянного проживания.