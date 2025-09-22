Дмитрий Алексеев: на Дальнем Востоке лишь два хороших для жизни места

Приморский миллиардер Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале опубликовал рассуждения о территориях на Дальнем Востоке, пригодных для комфортной жизни, в контексте подготовки обновлённой стратегии развития региона. Этот текст — продолжение темы, которую на прошедшем ВЭФ Алексеев поднял в своём выступлении.
По мнению предпринимателя, стратегическая цель государства должна заключаться в обеспечении присутствия русской цивилизации как части европейской на Тихом океане с долгосрочным временным горизонтом — на столетия. Алексеев подчеркнул, что для достижения этого важно развивать растущие русские города на берегу Тихого океана, где среднегодовая температура составляет около +5 °C, а также есть удобные связи с внешним миром. Эти места, по его мнению, способны стать центрами притяжения для людей, бизнеса и профессиональной реализации.
«На всём Дальнем Востоке есть только два места, где потенциально можно сделать привлекательные для жизни пространства: это юг Приморского края и юг Сахалина», — пишет Алексеев.
Бизнесмен акцентирует внимание на том, что Дальний Восток — огромный и разнообразный регион, где большинство городов, таких как Магадан, Чита или Комсомольск-на-Амуре, характеризуются суровым климатом. Среднегодовые температуры там колеблются от −2 до чуть выше 0, что создаёт серьёзные трудности для постоянного проживания. Состояние инфраструктуры, например, в Комсомольске-на-Амуре, где аэропорт не функционирует должным образом, усугубляет отток населения: с 1998 года город потерял примерно четверть жителей, а Магадан и Петропавловск-Камчатский — по 40%. Поэтому такие территории ДВ Алексеев предлагает рассматривать как места работы с применением вахтового метода, а не для постоянного проживания.
Он также отметил особую роль национальных центров Якутска и Улан-Удэ, выделяя их как исключения с отдельной траекторией развития. Упомянул ситуацию с крупным логистическим центром Хабаровском, который, по его мнению, трудно сделать по-настоящему привлекательным для жизни городом.
Таким образом, по мнению Дмитрия Алексеева, приоритетом в развитии политики на Дальнем Востоке должно стать формирование и поддержка агломераций Владивостока и Южно-Сахалинска как привлекательных мест для жизни и цивилизационного присутствия русских на Тихом океане. Экономические вопросы останутся важной, но второстепенной задачей, детали которой бизнесмен планирует раскрыть в последующих публикациях.
В начале сентября в связи с выступлением Алексеева на сессии Восточного экономического форума депутат Госдумы от Приморья Роза Чемерис в своём Telegram-канале сравнила бизнесмена с иностранными агентами Ходорковским и Чичваркиным. Она обвинила его в обесценивании многолетних усилий федеральных властей по развитию Дальнего Востока и нанесении ущерба региональной репутации. Это высказывание последовало после жёстких заявлений Алексеева, в которых он акцентировал внимание на неподходящих для постоянного проживания условиях в большинстве дальневосточных городов.
Дмитрий Алексеев — совладелец и президент группы компаний DNS из Приморья, входящий в число самых успешных бизнесменов России. По данным американского журнала Forbes, в 2025 году его состояние составило около 1,5 млрд долларов, что на 0,2 млрд долларов больше, чем годом ранее. Вместе с партнёром Юрием Карпцовым он сохраняет позиции в мировом рейтинге богатейших людей. Компания DNS, основанная Алексеевым в 1998 году с небольшого магазина во Владивостоке, сегодня управляет сетью из более чем 2700 торговых точек по всей России.