Пермский «ГИС-ХАКАТОН» принимает заявки на участие от разработчиков и студентов

На площадке ПГНИУ 4−5 октября будет проходить «ГИС-ХАКАТОН».

На площадке ПГНИУ 4−5 октября будет проходить «ГИС-ХАКАТОН». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».

«Хакатон» будет направлен на развитие компетенций в сфере геоинформационных систем. Регистрация доступна до 30 сентября. Участникам необходимо создать команду из 3 человек — студентов вузов и СПО, разработчиков и специалистов. Им предстоит решить проблему несовпадения исторических и оцифрованных векторных данных с современными эталонными слоями. При оценке проектов будут учитываться использование геоданных, уникальность разработки и ее работоспособность на уровне прототипа. Участие в состязаниях бесплатное.