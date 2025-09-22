Пермский «ГИС-ХАКАТОН» принимает заявки на участие от разработчиков и студентов

«Хакатон» будет направлен на развитие компетенций в сфере геоинформационных систем. Регистрация доступна до 30 сентября. Участникам необходимо создать команду из 3 человек — студентов вузов и СПО, разработчиков и специалистов. Им предстоит решить проблему несовпадения исторических и оцифрованных векторных данных с современными эталонными слоями. При оценке проектов будут учитываться использование геоданных, уникальность разработки и ее работоспособность на уровне прототипа. Участие в состязаниях бесплатное.