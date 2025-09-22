Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе боев за Ольговское в Запорожской области заметили вражеских солдат, которые, предположительно, находились под воздействием наркотических веществ. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказал заместитель командира гранатометного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».
По его словам, украинские военные пытались выбить российских бойцов с занятого опорного пункта.
— Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта, — добавил он.
В итоге атаку успешно сорвали, а противник, в свою очередь, понес большие потери — украинцам пришлось отступить.
— Возможно, они были под воздействием наркотических веществ, не знаю. Но шли как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли, — цитирует солдата РИА Новости.
Об освобождении населенного пункта стало известно 15 сентября. В тот же день военные ВС РФ приблизились к городу Северск с различных направлений. На Добропольском направлении ВСУ пытаются усилить свои позиции резервами, однако российские войска успешно продвигаются.