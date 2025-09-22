В Подмосковье обновят водоснабжение

В 2025 году работы планируется провести в Кашире, Чехове и Ступино.
Как отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, в Подольске, Ступино, Кашире, Чехове и Серпухове отраслевые специалисты министерства заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров чистой воды и установили более 40 частотных преобразователей.
Всего до 2028 года планируется провести работы на 49 объектах.
Григорьев добавил, что до конца 2030 года также работы проведут в Коломне, Ступино, Луховицах, Пушкинском и Чехове.