В Подмосковье обновят водоснабжение

В пяти округах Подмосковья до 2028 года планируется обновить почти 50 объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Источник: Агентство «Москва»

В 2025 году работы планируется провести в Кашире, Чехове и Ступино.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, в Подольске, Ступино, Кашире, Чехове и Серпухове отраслевые специалисты министерства заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров чистой воды и установили более 40 частотных преобразователей.

Всего до 2028 года планируется провести работы на 49 объектах.

Григорьев добавил, что до конца 2030 года также работы проведут в Коломне, Ступино, Луховицах, Пушкинском и Чехове.