В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора: акцию приурочили ко Всемирному дню чистоты

«По статистике, в нашей стране ежедневно образуется 19−20 тысяч тонн отходов. Они включают металл, стекло, бумагу, пластик и пищевые остатки. В 2024 году из собранных 14 млн тонн отходов лишь 5,2% были переработаны», — сказал он.