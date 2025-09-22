Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать в октябре

Ранее Life.ru сообщал, что цены на крупы в России выросли за год почти на 12−13%. Согласно данным, овсянка подорожала на 22,4% — до 82,2 рубля за упаковку 800 грамм, рис прибавил в цене 13,2% — до 154,2 рубля за аналогичную фасовку, а пшено поднялось в стоимости на 2,9% — до 71,3 рубля.