СК: Мэр Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки на 1,1 млн рублей

Следователи раскрыли, в чем обвиняется мэр Владимира Наумов.

Источник: Комсомольская правда

Мэра Владимира Дмитрия Наумова обвиняют в получении взятки на 1,1 миллион рублей от представителей сферы ритуальных услуг. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве отметили, что чиновник посодействовал в выпуске нормативного акта, который по факту ограничивал права других участников рынка ритуальных услуг. В качестве благодарности заместитель директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» передал градоначальнику взятку.

В ходе обысков правоохранители изъяли у чиновника деньги, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты.

К слову, взяткодатели также заинтересовали правоохранителей. Ритуальщики и ее 11 их соучастников стали фигурантами дела о хищении средств граждан при оказании ритуальных услуг. Сумма похищенного оценивается в пять миллионов рублей.

Мэр города Владимир Дмитрий Наумов был задержан правоохранительными органами 27 августа. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Позже правительство Владимирской области сообщило, что временно исполняющим полномочия главы города Владимира назначен Владимир Гарев. Указ об этом подписал губернатор Александр Авдеев 28 августа.

