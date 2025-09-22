СК: Мэр Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки на 1,1 млн рублей

Мэра Владимира Дмитрия Наумова обвиняют в получении взятки на 1,1 миллион рублей от представителей сферы ритуальных услуг. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В ведомстве отметили, что чиновник посодействовал в выпуске нормативного акта, который по факту ограничивал права других участников рынка ритуальных услуг. В качестве благодарности заместитель директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» передал градоначальнику взятку.
В ходе обысков правоохранители изъяли у чиновника деньги, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты.
К слову, взяткодатели также заинтересовали правоохранителей. Ритуальщики и ее 11 их соучастников стали фигурантами дела о хищении средств граждан при оказании ритуальных услуг. Сумма похищенного оценивается в пять миллионов рублей.
Мэр города Владимир Дмитрий Наумов был задержан правоохранительными органами 27 августа. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Позже правительство Владимирской области сообщило, что временно исполняющим полномочия главы города Владимира назначен Владимир Гарев. Указ об этом подписал губернатор Александр Авдеев 28 августа.