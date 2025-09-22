В России пройдет форум информационных технологий «Цифровые решения»

Форум информационных технологий «Цифровые решения» пройдет 12−15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Мероприятие запускают при поддержке правительства России, сообщили в аппарате кабмина.
«Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер: от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у ИТ-шников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», — отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Форум объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов. Они обсудят все направления цифровой трансформации и выработают меры по развитию этой индустрии.
Кроме того, на мероприятии откроют выставку лучших отечественных ИТ-решений. Ее разделят на восемь тематических зон. Они будут посвящены ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское “железо”», «Кадры и обучение».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.