МВД: цифровой след человека легко может стать инструментом мошенников

В ведомстве обратили внимание на повседневные действия человека в интернете, такие как онлайн-общение, публикация постов, загрузка фото. Такой «цифровой след» может стать основой для создания «цифрового двойника», то есть виртуальной копии личности, используемой и в мошеннических схемах.