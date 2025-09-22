МВД: цифровой след человека легко может стать инструментом мошенников

Оставленная в интернете личная информация может стать основой для создания так называемого цифрового двойника, которого смогут использовать в мошеннических схемах. Об этом предупредили в МВД.
В ведомстве обратили внимание на повседневные действия человека в интернете, такие как онлайн-общение, публикация постов, загрузка фото. Такой «цифровой след» может стать основой для создания «цифрового двойника», то есть виртуальной копии личности, используемой и в мошеннических схемах.
МВД уточняет, что для цифрового двойника мошенники используют сведения из соцсетей, фишинга или публичных баз. Такие данные могут распространять ложную или компрометирующую информацию, а также использоваться для финансовых махинаций и социальной инженерии.
Эксперты призывают ограничивать личные данные в открытом доступе, проводить аудит приватности в социальных сетях и использовать двухфакторную аутентификацию для значимых сервисов. Цифровую гигиену специалисты назвали не просто рекомендацией, а необходимостью в современном мире.
Ранее правоохранительные органы назвали три источника утечки персональных данных.