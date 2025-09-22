В Ростове-на-Дону изменятся маршруты движения автобусов № 40 и № 84

Администрация Ростова-на-Дону внесла изменения в схемы движения двух городских автобусных маршрутов — № 40 и № 84. Корректировки были разработаны по результатам опроса, проведенного на платформе «Активный ростовчанин».
Автобус № 84, следующий от микрорайона Александровка до Главного автовокзала, изменит траекторию движения в центральной части города. Вместо поворота с улицы Советской на Театральный проспект и движения по Красноармейской, транспорт будет курсировать по главной улице города — Большой Садовой. Это решение призвано разгрузить одну из самых оживленных транспортных артерий и улучшить доступность центра для жителей Александровки.
Значительные изменения коснутся и маршрута № 40, который связывает жилой комплекс «Западная резиденция» с филиалом часового завода «Витязь». Теперь его трасса будет продлена до микрорайона «Ростовское море», а конечной остановкой станет «Школа № 85» на улице Мусоргского.
При этом маршрут № 90А сохранит прежнюю схему движения без изменений. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.
Подпишись на нас в Telegram!