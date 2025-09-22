В Ростове-на-Дону изменятся маршруты движения автобусов № 40 и № 84

Автобус № 84, следующий от микрорайона Александровка до Главного автовокзала, изменит траекторию движения в центральной части города. Вместо поворота с улицы Советской на Театральный проспект и движения по Красноармейской, транспорт будет курсировать по главной улице города — Большой Садовой. Это решение призвано разгрузить одну из самых оживленных транспортных артерий и улучшить доступность центра для жителей Александровки.