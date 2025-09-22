В Омске при поддержке «Газпром нефти» открылся новый камерный сад у филармонии

В историческом центре Омска появилось новое зеленое пространство — камерный сад у здания Омской филармонии. Открытие этого уютного места для отдыха горожан приурочено к началу нового концертного сезона. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Камерный сад стал частью масштабной инициативы «Зеленая среда», направленной на озеленение и благоустройство общественных территорий города.
«Это не только преображает городскую среду, но и дарит горожанам новые возможности для общения, вдохновения и единения с природой в самом сердце Омска. Благодаря таким инициативам мы создаем точки притяжения, которые повышают качество жизни и укрепляют культурно-социальный ландшафт региона», — отметила директор Омской филармонии Ирина Лапшина.
В саду установлены удобные скамейки, архитектурные клумбы, высажены деревья и декоративные растения: черемуха, рябинник и лапчатка. Это место создает идеальную атмосферу для отдыха перед или после посещения Концертного зала.
«Камерный сад призван не только украсить территорию у филармонии, но и создать особое настроение для зрителей. Это также потенциальная площадка для новых форматов культурных мероприятий», — подчеркнула директор программы «Родные города» Ярина Сугакова.
С 2023 года в рамках проекта «Зеленая среда» уже благоустроено множество общественных пространств около культурных, образовательных и спортивных объектов. В этом году на Соборной площади появился яблоневый сад, а в 2024-м — роща сибирских абрикосов и новая зеленая зона возле Омского государственного технического университета. За время реализации проекта в Омске появились 14 новых зеленых пространств, где высажено более 2 500 деревьев и декоративных растений.
«Улучшение окружающей среды является приоритетным направлением социальной политики предприятия. В этом году наши волонтеры принимали активное участие в высадке фруктовых деревьев возле Успенского Собора, очистке береговой линии Иртыша, восполняли водные биоресурсы Иртыша. Забота о природе способствует формированию бережного отношения к окружающему миру и служит отличным примером для будущего поколения», — рассказал о значении экологических проектов генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
«Зеленая среда» — это экологический проект, реализуемый компанией «Газпром нефть» в регионах своей деятельности. В 2024 году совместно с волонтерами было высажено 2,2 миллиона деревьев и декоративных растений, что делает этот проект одним из крупнейших в сфере озеленения. Новый камерный сад у филармонии станет еще одним местом притяжения для омичей и гостей города, как знакового места где можно не только посетить культурные мероприятия, но и насладиться красотой природы и отдохнуть после трудового дня.