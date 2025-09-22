В Омске при поддержке «Газпром нефти» открылся новый камерный сад у филармонии

«Зеленая среда» — это экологический проект, реализуемый компанией «Газпром нефть» в регионах своей деятельности. В 2024 году совместно с волонтерами было высажено 2,2 миллиона деревьев и декоративных растений, что делает этот проект одним из крупнейших в сфере озеленения. Новый камерный сад у филармонии станет еще одним местом притяжения для омичей и гостей города, как знакового места где можно не только посетить культурные мероприятия, но и насладиться красотой природы и отдохнуть после трудового дня.