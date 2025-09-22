Умер актёр Георгий Хадышьян

Хадышьян родился 10 августа 1959 года. Он получил образование в Ярославском театральном институте. С 1982 года артист служил в труппе Краснодарского академического театра, где сыграл свыше 50 ролей. Коллеги отмечают, что в каждом образе Хадышьян демонстрировал исключительную глубину, искренность и наделял персонажей уникальными чертами характера.