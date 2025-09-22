Суда «Рудневка» и «Самородинка» пополнили парк речного электротранспорта Москвы

Новые суда модернизировали с учетом опыта эксплуатации, уточнили в департаменте. В них увеличили количество мест — с 50 до 56, обновили информационные экраны, применили новые технологические решения в освещении салона и системе климат-контроля. Также улучшили системы управления, а для более долгих поездок на судах увеличили емкость батареи.