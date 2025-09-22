Врач предостерег людей, которые часто употребляют протеин

Специалист рекомендует не употреблять протеин в большом количестве, так как он может спровоцировать серьезные проблемы с желудком и вызвать аллергию. Как рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, добавки лучше принимать только профессиональным спортсменам.
— Спортсмены больше нуждаются в белке, которого не всегда хватает в обычном рационе питания. Протеин их не следует принимать при серьезных проблемах с почками или печенью, — уточнила Ольга Яблокова.
Чтобы не злоупотреблять протеином, ведь белок можно получить при введении в питание мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и бобовых.
