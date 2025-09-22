Врач предостерег людей, которые часто употребляют протеин

Специалист рекомендует не употреблять протеин в большом количестве, так как он может спровоцировать серьезные проблемы с желудком и вызвать аллергию. Как рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, добавки лучше принимать только профессиональным спортсменам.