Врач предостерег людей, которые часто употребляют протеин

Нутрициолог Яблокова: протеин может вызвать расстройство ЖКТ и аллергию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалист рекомендует не употреблять протеин в большом количестве, так как он может спровоцировать серьезные проблемы с желудком и вызвать аллергию. Как рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, добавки лучше принимать только профессиональным спортсменам.

— Спортсмены больше нуждаются в белке, которого не всегда хватает в обычном рационе питания. Протеин их не следует принимать при серьезных проблемах с почками или печенью, — уточнила Ольга Яблокова.

Чтобы не злоупотреблять протеином, ведь белок можно получить при введении в питание мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и бобовых.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона продают камень с Байкала «Звездная ночь» за 10,7 тысячи рублей.