Ким Чен Ын рассказал о неожиданной пользе СВО для Северной Кореи

Участие солдат из Северной Кореи в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции (СВО) вызвало всплеск патриотизма внутри азиатской страны. Об этом заявил председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Глава государства во время выступления на очередной сессии Верховного народного собрания рассказал о том, что десятки тысяч сограждан пожертвовали деньги на возведение мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, которые боролись бок о бок с военными из России.

— Еще сильнее укрепляется массовый героизм и общенародное патриотическое рвение, вдохновленные героическим духом павших участников боевых действий из отрядов, принимающих участие в зарубежных операциях, — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР 30 августа встретился с семьями северокорейских военнослужащих, погибших в ходе СВО, и выразил им соболезнования. Он признался, что с глубоким сожалением воспринимает тот факт, что погибших военных не удалось спасти и вернуть домой.

