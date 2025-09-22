Ким Чен Ын рассказал о неожиданной пользе СВО для Северной Кореи

Глава государства во время выступления на очередной сессии Верховного народного собрания рассказал о том, что десятки тысяч сограждан пожертвовали деньги на возведение мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, которые боролись бок о бок с военными из России.