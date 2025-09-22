Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей по пять тысяч в месяц

Супруга бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за получение взяток, погашает его штраф в 500 миллионов рублей, выплачивая по пять тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Таким образом без поддержки супруга она сможет выплатить его долг примерно через 8133 года.
Однако Хорошавин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Хабаровском крае, также ежемесячно перечисляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что бывший губернатор подал заявление с просьбой направить его для участия в специальной военной операции.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов пошел на сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток. Отмечается, что деньги Смирнов получал по контрактам, связанными с устройством фортификационных сооружений на границе.
Его задержали еще в апреле этого года. Поводом послужили показания, которые дал против чиновника ранее арестованный бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.