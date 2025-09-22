Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 миллионов рублей по пять тысяч в месяц

Супруга бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за получение взяток, погашает его штраф в 500 миллионов рублей, выплачивая по пять тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.