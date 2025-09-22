Собянин: электродепо «Бирюлевское» будет включать 14 зданий и сооружений

Три линии метрополитена с 30 новыми станциями строятся в Москве, речь идёт о Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской ветках. Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что основной участок Троицкой линии был открыт в 2024—2025 годах. В 2026 году планируется запустить движение по первому сегменту Рублёво-Архангельской ветки. Строительство Бирюлёвской линии началось в текущем году.
«Протяженность будущего радиуса (Бирюлёвской линии — прим. ред.) составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК (Московское центральное кольцо — прим. ред.), а также Павелецкое направление Московской железной дороги», — написал глава города в своём блоге.
После прокладки указанной ветки метрополитен появится в районах Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. Это также улучшит транспортное обслуживание в других частях Москвы. В их число войдут районы: Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно.
Собянин уточнил, что на указанной территории проживают около 1 млн. Часть из них впервые сможет использовать станции, находящиеся в шаговой доступности. Он отметил, что в настоящее время ведётся строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».
Первый объект появится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Эта станция будет пересадочной на Троицкую линию и МЦК. Мэр подчеркнул, что её возведение идёт активно.
Вторая станция — «Остров Мечты» — строится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. Её можно будет использовать для пересадки на «Технопарк» (Замоскворецкая линия). В настоящее время здесь завершена установка ограждающих конструкций.
Станцию «Кленовый бульвар» возведут у пересечения с улицей Новинки. Уточняется, что её строительство также ведётся активными темпами. Ещё семь станций Бирюлёвской линии находятся на стадии проектировании.
Кроме того, откроется электродепо «Бирюлёвское», на базе которого будут обслуживать подвижный состав этой ветки метро. Его строят в районе Бирюлёво Западное. Для возведения объектов выделен участок площадью более 15,6 гектара. В комплекс войдут 14 зданий и сооружений.
Напомним, 19 сентября Сергей Собянин проинформировал, что к 2030 году в метро Москвы появятся 13 новых пересадок и три вестибюля.