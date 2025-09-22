Собянин: электродепо «Бирюлевское» будет включать 14 зданий и сооружений

Кроме того, откроется электродепо «Бирюлёвское», на базе которого будут обслуживать подвижный состав этой ветки метро. Его строят в районе Бирюлёво Западное. Для возведения объектов выделен участок площадью более 15,6 гектара. В комплекс войдут 14 зданий и сооружений.