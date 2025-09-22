В Нижнем Новгороде пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Осенний дар»

Сельскохозяйственная ярмарка «Осенний дар» пройдет 26 и 27 сентября на площади Советской в Нижнем Новгороде. Предприниматели смогут бесплатно принять участие в этом мероприятии, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Осень — сезон урожая, именно в этот период наши фермеры особенно охотно предлагают свою продукцию нижегородцам и гостям города. Сельскохозяйственные ярмарки — это удобный формат для всех участников рынка. Фермеры получают прямой канал сбыта, а покупатели — свежие, натуральные и качественные продукты по выгодным ценам», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Ярмарка будет работать с 9:00 до 17:00. На ней посетители смогут приобрести мясные, рыбные и молочные продукты, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, соления и многое другое.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.