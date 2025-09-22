Омские родители будут платить увеличенные штрафы за купание детей без присмотра

Новые штрафы предусмотрены для мам и пап несовершеннолетних после введения поправок в Кодекс об административных правонарушениях Омской области. В сентябре 2025 года Заксобрание региона рассмотрело инициативу в целях предотвращение трагедий с детьми, ежегодно тонущих на водных объектах.
«Результаты проведенных органами прокуратуры области проверок показали, что в большинстве случаев причинами утопления являлись нахождение несовершеннолетних на водоемах в отсутствие взрослых лиц, неумение плавать, купание в несанкционированных местах, невыполнение уполномоченными органами возложенных законодательством обязанностей по обеспечению безопасного пребывания людей на водоемах», — говорится в пояснении к проекту.
Согласно изменениям, плавание в запрещенных локациях повлечет предупреждение или штраф 500−1000 рублей. Нахождение людей в возрасте до 16 лет у воды без сопровождения взрослых и купание малышей до 7 лет без спассредств будет караться штрафом от 500 до 2000 рублей. Отдельные санкции предусмотрены за повреждение ограждений, указателей и инфраструктуры пляжей — для граждан штраф составит от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей, а для юрлиц — от 5000 до 10000 рублей.
Ранее «КП Омск» сообщила, что нанятый киллером мужчина сообщил силовикам о замыслах заказчика.