Омские родители будут платить увеличенные штрафы за купание детей без присмотра

Согласно изменениям, плавание в запрещенных локациях повлечет предупреждение или штраф 500−1000 рублей. Нахождение людей в возрасте до 16 лет у воды без сопровождения взрослых и купание малышей до 7 лет без спассредств будет караться штрафом от 500 до 2000 рублей. Отдельные санкции предусмотрены за повреждение ограждений, указателей и инфраструктуры пляжей — для граждан штраф составит от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей, а для юрлиц — от 5000 до 10000 рублей.