В Янтиковском округе Чувашии построят телятник

Там внедрят передовые технологии, позволяющие оптимизировать несколько процессов.

Телятник на 400 голов построят по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на базе сельскохозяйственного предприятия «Фирма Акконд-агро» в Янтиковском округе Чувашии. Работы проведут по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации муниципалитета.

В новом телятнике внедрят передовые технологии. Это позволит автоматизировать процессы кормления животных и уборки помещений. Решение построить телятник было принято в связи с тем, что на предприятии выросло поголовье крупного рогатого скота. Всего там насчитывается 2085 таких животных, в том числе 1425 коров. Завершить работы планируют к концу 2028 года.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.