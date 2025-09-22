В Янтиковском округе Чувашии построят телятник

В новом телятнике внедрят передовые технологии. Это позволит автоматизировать процессы кормления животных и уборки помещений. Решение построить телятник было принято в связи с тем, что на предприятии выросло поголовье крупного рогатого скота. Всего там насчитывается 2085 таких животных, в том числе 1425 коров. Завершить работы планируют к концу 2028 года.