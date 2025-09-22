Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишинёвский аэропорт закрыт для лишних глаз: накануне выборов власти ужесточили доступ в здание — внутрь смогут попасть только пассажиры с билетами

С 25 по 30 сентября в Международном аэропорту «Евгений Дога» в Кишинёве будут действовать усиленные меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Пограничная полиция сообщила, что решение принято Группой по управлению рисками. В этот период вход в терминал будет разрешён исключительно пассажирам, которые имеют билет и проездные документы, а также экипажам воздушных судов и уполномоченному персоналу.

Таким образом, встречающие и провожающие не смогут пройти внутрь здания аэропорта. Представители полиции подчёркивают, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и бесперебойной работы аэропорта.

Ожидается, что пассажиры заранее спланируют своё время и прибытие в аэропорт с учётом новых правил, а также будут готовы предъявлять документы уже на входе.