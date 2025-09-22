Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске в забеге «Кросс наций» приняли участие почти 600 человек

Девушки и женщины пробежали дистанцию в 500 метров, а юноши и мужчины — 1000 метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в забеге «Кросс наций» приняли участие почти 600 человек. Всероссийский День бега прошел на трех стадиона города. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

— В мероприятии приняли участие школьники, студенты и просто любители бега, которые представляют трудовые коллективы и спортивные клубы, — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Всего на старте собрались 560 человек. Все они показали свою спортивную подготовку. Девушки и женщины пробежали дистанцию в 500 метров, а юноши и мужчины — 1000 метров. Победителей и призеров отметили в каждом районе города.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеудинском районе есть поселок с самым коротким названием.