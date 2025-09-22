В Братске в забеге «Кросс наций» приняли участие почти 600 человек. Всероссийский День бега прошел на трех стадиона города. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— В мероприятии приняли участие школьники, студенты и просто любители бега, которые представляют трудовые коллективы и спортивные клубы, — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Всего на старте собрались 560 человек. Все они показали свою спортивную подготовку. Девушки и женщины пробежали дистанцию в 500 метров, а юноши и мужчины — 1000 метров. Победителей и призеров отметили в каждом районе города.
